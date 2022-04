José Mourinho interrompeu a flash-interview de Brendan Rodgers, treinador do Leicester, no final do jogo da primeira mão da meia-final da Liga Conferência, para agradecer o vinho que o treinador inglês lhe ofereceu no final do jogo.

O treinador português já tinha protagonizado um episódio caricato durante o jogo quando invadiu a área técnica do clube inglês, perseguido pelo quatro árbitro, mas foi no final que deixou Brendan Rodgers mais surpreendido.

O treinador estava em direto a fazer a análise do jogo, quando o treinador português apareceu por trás e falou-lhe ao ouvido. «Ele deu-me o melhor vinho do mercado», atirou. Depois de passar o efeito surpresa, Rodgers ainda respondeu: «Custou-me um dinheirão», atirou Rodgers já sorridente.

Ora veja: