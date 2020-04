Se há jogador com os vídeos mais engraçados, é James Milner. Depois de ter cortado a relva ao milímetro e de ter afiado meticulosamente vários lápis, o internacional inglês limpou as pedrinhas do exterior da sua casa, tarefa que lhe foi incumbida pela esposa.



«A cumprir a primeira da minha nova lista de tarefas. Não sei bem, mas acho que a minha mulher me quer fora de casa por um tempo», escreveu na legenda o capitão do Liverpool.



Este é, porventura, a mais parva e inútil tarefa da quarentena.