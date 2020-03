Numa opção discutível e contrária aos conselhos da Organização Mundial de Saúde, a Bielorrússia optou por não as competições desportivas.

Aleksandr Lukashenko, presidente do país da antiga União Soviética, bem sugeriu o consumo de vodka e o recurso a saunas para um combate eficaz à Covid-19.

Ora, a primeira parte da receita não deverá ser seguida pelos futebolistas mais jovens, muitos deles menores de idade, mas nem o facto de não poderem recorrer à bebida de elevado teor alcoólico os empurra para um prudente isolamento social.

Tal como as competições seniores, as provas da formação também estão em andamento e, se visse o resumo do Dínamo Minsk-FC Minsk esta sexta-feira, Lukashenko diria que transpiram saúde. O jogo terminou com um empate a dois golos e teve momentos de inspiração, com especial destaque para o 1-1.

