O Egito de Carlos Queiroz perdeu com o Senegal na final da CAN, no domingo, no desempate por penáltis.

Sadio Mané marcou no remate decisivo, fez estalar a festa nas ruas do Senegal e deixou o Egito num natural estado de desilusão.

Ainda assim, ninguém pode dizer foi por falta de estudo que o guarda-redes egípcio não defendeu mais penáltis dos jogadores senegaleses.

A prova disso surgiu já depois da festa, quando um jornalista partilhou nas redes sociais a garrafa de Gabaski… cheia de cábulas.

Colado na garrafa estava o local para onde cada jogador senegalês costuma marcar penáltis, ao detalhe!