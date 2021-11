O ex-portista Hulk está muito perto de se tornar campeão brasileiro pelo At. Mineiro.

No passado sábado, Hulk marcou um dos golos da vitória sobre o Juventude e, além do festejo dele no relvado, o ‘Incrível’ levou as bancadas do Mineirão à loucura.

E era lá que estava o pai de Hulk, cujos festejos foram divulgados agora num vídeo imperdível no qual é possível ver o progenitor do internacional brasileiro a festejar à Hulk.