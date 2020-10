John Lennon cumpriria, esta sexta-feira, o seu 80.º aniversário. O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, não deixou passar a data em claro e gravou um vídeo a entoar algumas das músicas míticas do antigo Beatle.



«All You Need Is Love», «Imagine» e «Yellow Submarine» foram algumas das músicas que o alemão entoou.



Ora veja: