Nuno Moreira, antigo jogador do Sporting, Vizela e Casa Pia, agora no Vasco da Gama, foi surpreendido pelo som do disparo de vários tiros enquanto dava uma entrevista no centro de treinos do clube carioca. Segundo revela a imprensa brasileira, o tiroteio terá tido origem numa ação policial na região da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica o Centro de Treinos de Moacyr Barbosa.

Era um dia aberto à imprensa na academia do Vasco da Gama e a Globo tinha programadas entrevistas com o português Nuno Moreira, mas também com os brasileiros Philippe Coutinho e Léo Jardim.

Os primeiros tiros foram audíveis no momento em que Philippe Coutinho estava a ser entrevistado. O antigo jogador do Inter, Liverpool e Barcelona, formado no Vasco, reagiu com um sorriso, uma vez que está habituado a estas situações, tendo em conta que o centro de treinos do clube brasileiro fica perto da Cidade de Deus onde é normal ouvirem-se tiros, praticamente de uma forma diária.

A situação repetiu-se depois com Nuno Moreira, com o português a manifestar-se mais surpreendido.

Segundo a imprensa brasileira, tratou-se de uma operação policial junto a uma fábrica de gelo ilegal em que terá sido morto um polícia. Uma situação que levou as autoridades a interditar o trânsito e montar um forte dispositivo de segurança no referido bairro onde se voltou a ouvir mais tiros e som de helicópteros ao longo de todo o dia.

Nuno Moreira, jogador formado no Sporting, jogou no Vizela e no Casa Pia, antes de assinar, já este ano, pelo Vasco da Gama, naquela que está a ser a sua primeira experiência no estrangeiro.

Veja a reação de Nuno Moreira: