O futebolista escocês Kenny McLean, do Norwich, saiu com uma lesão do joelho na última jornada do Championship, num final de jogo que foi de festa com a entrega da taça à equipa, mas também de um momento estranho por parte do colega de equipa, Hanley.

O também escocês do Norwich, no final da partida, colocou o dedo de uma mão, no mínimo, nas partes íntimas de McLean, que estava já de muletas após a lesão.

De resto, McLean tem mesmo a participação no Euro 2020 em risco, ao serviço da seleção da Escócia, com a lesão contraída este sábado.