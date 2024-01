Nuno Borges não conteve emoções no momento histórico em que pela primeira vez conseguiu avançar para a terceira ronda do Open da Austrália, após vencer Alejandro Davidovich, 24.º do ranking mundial.

Ao triunfar, após erro do adversário, o português largou rapidamente a sua raquete, arremessou o chapéu para bem longe e gritou a plenos pulmões, festejando com um largo sorriso na cara. Numa partida com três sets, o tenista luso venceu com os parciais de 7-6 (9-7), 6-3 e 6-3, numa partida que durou duas horas e 20 minutos.

Segue agora para a terceira ronda e irá enfrentar o australiano Thanasi Kokkinakis ou o búlgaro Grigor Dimitrov.