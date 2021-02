À meia-hora de jogo, o Torino já perdia por 3-0 na visita a casa da Atalanta. Queria isso dizer que a equipa visitante precisaria de todas as ajudas possíveis para voltar à luta.

Andrea Belotti, internacional italiano e figura maior da equipa de Turim, até podia ter aproveitado uma dessas ajudas que foi dada pelo árbitro, mas acabou a protagonizar um momento de fair-play pouco visto nos relvados por este mundo fora.

O árbitro considerou que Cristian Romero, jogador da Atalanta, havia cometido falta sobre Belotti e admoestou-o imediatamente com a cartolina amarela. Mal caiu, o avançado do Torino fez sinal de que a queda não tinha sido motivada por um toque do adversário e acabou por pedir ao juiz que retirasse o amarelo.

O cartão foi retirado, houve bola ao solo e Belotti, capitão do Torino, atirou a bola pela linha de fundo, sendo cumprimentado pelos adversários e, sobretudo, por Cristian Romero.

Depois de ter recusar tirar partido de uma ilegalidade, o Torino encetou uma tremenda recuperação e o jogo terminou com uma igualdade a três golos.

