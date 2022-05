Renato Sanches viu dois amarelos em sete segundos na derrota do Lille contra o Troyes. O internacional português viu o primeiro cartão amarelo por protestos, continuou e fez um gesto com as duas mãos fechadas junto aos olhos como que a dizer que o árbitro precisava de óculos para apitar o encontro.



De resto, Willy Delajod repetiu o gesto para o médio do Lille para explicar o motivo da segunda advertência. Assim sendo, Renato vai falhar o jogo contra o Monaco, da 36.ª e antepenúltima jornada da Ligue 1.



Ora veja:

RELACIONADOS Renato é expulso com dois amarelos em segundos na derrota do Lille