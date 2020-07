Aos 37 anos, Dani Alves conserva toda a qualidade que fez dele um dos melhores jogadores dos últimos anos. No último treino do São Paulo, o internacional canarinho fez um golo extraordinário na sequência de um pontapé de bicicleta.



De costas para a baliza, o lateral-direito levantou a bola com um simples toque e rematou de forma acrobática, deixando o guarda-redes sem reação.