Um dos golos mais famosos de Dennis Bergkamp, lenda do Arsenal, comemora hoje o seu 18.º aniversário. Trata-se do golo apontado ao Newcastle, a 2 de março de 2002, em que Bergkamp recebe a bola de forma brilhante, com o esférico a contornar o defesa adversário, e com o holandês, posteriormente, a finalizar com a sua classe caraterística. Dennis Bergkamp é um dos mais notáveis de sempre do Arsenal, tendo marcado por 120 vezes nos 422 jogos que disputou pelos «gunners».