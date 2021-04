Há mais de uma década, Royston Drenthe chegou a ser considerado um dos mais promissores jovens futebolistas holandeses e chegou a dar cartas no Real Madrid, onde fez mais de 60 jogos entre 2007 e 2010.

Aos 34 anos, e depois de ter estado algum tempo parado, está desde o início do ano ao serviço do Racing Murcia, modesta equipa do quarto escalão de Espanha.

Mas, mesmo longe do estrelato, Drenthe continua a mostrar capacidade para marcar a diferença e fazer aquilo que não está ao alcance de muitos. Depois de ter marcado um golaço em fevereiro na estreia pelo novo clube, o internacional holandês voltou a assinar um grande momento neste fim de semana.

Ora veja: