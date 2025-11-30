No momento em que o árbitro apitou para o fim da final da Taça Libertadores, os adeptos do Flamengo deram início à festa do maior título da América do Sul.

A milhares de quilómetros de Lima, onde a equipa carioca tinha acabado de bater o Palmeiras de Abel Ferreira por 1-0, a favela da Rocinha, a maior do Rio de Janeiro, «explodiu» de euforia, com um incrível fogo de artifício que iluminou a noite naquela zona da «cidade maravilhosa».

