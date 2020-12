Incrível o que aconteceu no jogo entre FC Emmen e ADO Den Haag deste sábado. O encontro realizava-se à porta fechada, mas foi interrompido por causa dos adeptos.



Enquanto as equipas jogavam, os adeptos do Emmen decidiram apoiar a equipa no exterior do estádio De Oude Meerdijk , lançando potes de fumo. O problema foi que o fumo tornou impossível prosseguir a partida e o árbitro viu-se obrigado a interrompê-la.



Após 17 minutos parado, o jogo continuou e terminou com um empate (1-1).



Veja as imagens:



Outro vídeo: