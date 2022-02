Daniel Wass teve uma estreia infeliz pelo Atlético de Madrid. O ex-Benfica sofreu uma entrada dura de Ferrán Torres em cima do minuto 90 e ficou deitado junto à linha lateral.



De imediato, a equipa médica dos colchoneros aproximou-se do lateral assim como Simeone que o ajudou a levantar-se. Assim que Wass ficou de pé, «El Cholo» solicitou a sua entrada à equipa de arbitragem conforme ilustram as imagens da Movistar+.



Visivelmente condicionado, o internacional dinamarquês continuou em campo e caiu assim que o árbitro apitou para o final da partida.



Esta segunda-feira, o Atlético confirmou que Wass sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito.



Veja: