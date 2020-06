Durante o Maiorca-Celta de Vigo, da 33.ª jornada da Liga espanhola, o árbitro Burgos Bengoechea decidiu marcar grande penalidade num lance entre Daniel Rodríguez e Santi Mina aos sete minutos.



Foi perfeitamente visível que o jogador do Maiorca caiu sem ter sido tocado pelo extremo dos galegos. O jogo esteve interrompido durante cerca de cinco minutos enquanto o árbitro revia o lance no monitor.



No final, Bengoechea decidiu-se pelo penálti e deixou os jornais espanhóis incrédulos.





Outra repetição: