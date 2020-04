É o sucesso do momento e nem as redes sociais do Barcelona o ignoraram: os culés partilharam um vídeo da concepção de um pequeno busto, feito pormenorizadamente em plasticina, de Lionel Messi.

O artista, de origem chinesa, diz fazer parte de uma fábrica de cerâmica e apresenta nas redes sociais vários trabalhos da sua autoria.

Em baixo pode ver-se, para além do busto miniatura de Leo Messi os bustos do malogrado basquetebolista norte-americano Kobe Bryant ou mesmo do lutador Bruce Lee, entre outros.

Ah... e o artista deixa o alerta de que faz qualquer miniatura de acordo com as fotos que lhe forem enviadas.