Muitos foram os jogadores de futebol que aderiram ao desafio do papel higiénico, mas só um, até agora, elevou a fasquia: Óliver Torres.

O antigo médio do FC Porto, atualmente no Sevilha, cumpriu o desafio de dar toques com o papel higiénico... de olhos fechados. Óliver colocou uma venda nos olhos e deu mais de dez toques.

Para acabar em beleza, o jogador espanhol de 25 anos terminou o momento com um toque de cabeça em mergulho.