Otávio «enganou» Ospina ao marcar um penálti, num divertido treino do Al Nassr, à Panenka, mas depois teve de fugir do experiente guarda-redes colombiano que o perseguiu pelo relvado.

Para um guarda-redes consentir um penálti marcado daquela forma é uma humilhação, neste caso específico, foi apenas uma brincadeira entre dois companheiros de equipa, mas a verdade é que o antigo jogador do FC Porto recorreu às redes sociais para pedir desculpa ao amigo Ospina

«Perdoa-me amigo Ospina. I love you», escreveu o internacional português no Instagram com uma imagem do embaraçoso lance.

Ora veja: