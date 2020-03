Pelé fez toda a carreira no Brasil ao serviço do Santos. Foi lá, no clube do Estado de São Paulo, que chegou ao golo mil na carreira.

O que era desconhecido até agora para o grande público era que o coração do «rei» sempre teve outro amor que nem as conquistas pelo «peixe» conseguiram apagar.

«Não sei por que carga de água eu saí do Vasco. Comecei a gostar do Vasco», revelou numa conversa para o canal do Youtube Pilhado. Perante o espanto do interlocutor, Pelé foi mais a fundo. «Se fui vascaíno? Ainda sou!»

Inicialmente, o tricampeão do Mundo pelo Brasil não conseguiu explicar as razões para a paixão pelo clube do Rio de Janeiro, mas depois lá explicou. «Sou vascaíno porque naquela época o meu pai jogava com um jogador que era o Marinho e que foi para o Vasco. E deu-me essa coisa pelo Vasco.»

Pelé nunca esteve ligado ao Vasco da Gama, mas chegou a vestir a camisola do clube carioca no Torneio do Morumbi, realizado em 1957 e no qual participou o Belenenses. «Houve um acordo entre e Santos e o Vasco. Fizeram uma união: Santos e Vasco com os jogadores que estavam a começar. Eu tinha 16 ou 17 anos e joguei com a camisola do Vasco», recordou antes de concluir o assunto.

«Para os mais jovens, sou vascaíno porque o Vasco deu-me a oportunidade de aparecer no Mundo todo. E sou Santos porque foi o Santos que me criou. (...) De vez em quando sofro um bocadinho pelo Vasco.»