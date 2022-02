Phil Foden, avançado do Manchester City, esteve envolvido em desacatos à margem de um combate de boxe na Manchester Arena horas após o jogo entre os citizens e o Tottenham, que a equipa de Guardiola perdeu por 3-2.

Num vídeo que está a circular nas redes sociais, e que capta parte do desentendimento, é possível ver o internacional inglês a entrar numa sala juntamente com familiares. Depois disso, a mãe de Foden sai do espaço e confronta um grupo que, aparentemente, estaria a importunar o filho.

A partir daí, houve um escalar de violência, com a progenitora do jogador do Man City a empurrar um homem que respondeu com um soco.

Em comunicado citado pela Sky Sports e pela BBC Sport, o Manchester City disse estar a par de um vídeo que mostra Phil Foden e familiares a serem «incomodados e agredidos» e «em choque» com o sucedido. «Continuaremos a dar a Phip e à sua família todo o apoio e assistência de que necessitem», lê-se.

A polícia da área metropolitana de Manchester não recebeu qualquer queixa a propósito do incidente, mas já referiu estar a par de um vídeo (que pode ver em baixo) que está a ciruclar nas redes sociais e que mostram os distúrbios na Manchester Arena.