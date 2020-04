Centenas de jogadores têm publicados vídeos nas redes sociais em tempo de confinamento, uns mais originais do que outros. Agora foi a vez de Phillipe Coutinho e namorada mostrarem dotes de força e equilibrismo com recurso a uma ilusão de ótica.

Recordamos que o futuro do internacional brasileiro prossegue uma incógnita. Está no Bayern de Munique emprestado pelo Barcelona, mas o seu empresário veio a público anunciar o desejo do jogador em regressar a Inglaterra.

Ora veja este truque de magia: