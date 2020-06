Depois de vencer a Premier League, a noite foi longa em Liverpool. Os jogadores juntaram-se e dançaram ao som de um hit dos anos 90: «Show me love» de Robin S com Jurgen Klopp a dar «show» na pista de dança improvisada.



De copo na mão e boné para trás, o técnico alemão surgiu num estilo bastante descontraído e mostrou alguns dotes de bailarino.



De resto, nas imagens é possível ver os futebolistas, a equipa técnica e todo o staff vestido a rigor com as camisolas alusivas à conquista do título.



Veja os vídeos associados ao artigo.