Um jogador foi detido no País de Gales depois de ter agredido um adversário com uma cotovelada muito à margem das leis. Uma agressão que escapou ao árbitro, que não mostrou cartão vermelho, mas as imagens correram o mundo, o jogador foi suspenso pelo clube e agora vai ter de prestar contas na justiça.

Aconteceu no decorrer do jogo entre Trearddur Bay e o Porthmadog, ao minuto 59, no momento da marcação de um penálti. Tom Taylor atingiu Danny Brookwell com uma cotovelada nos queixos e as imagens da agressão tornaram-se virais nas redes sociais.

O Porthmadog acabou por vencer por 3-2, mas o jogo chegou ao final sem qualquer cartão vermelho.

A polícia do País de Gales anunciou, mais tarde, a detenção de Taylor, de 35 anos, no âmbito da investigação à agressão, já depois do Trearddur Bay ter anunciado a suspensão do seu jogador com efeitos imediatos.

Veja as imagens da agressão: