Em 2004, Hélder Postiga marcou o ‘penálti à Panenka’ mais famoso da história do futebol português.

O então avançado fê-lo com uma execução perfeita, num momento decisivo no desempate por penáltis frente à Inglaterra, nos quartos de final do Europeu.

Agora, um outro português dá que falar pelo mesmo gesto. Ou pela tentativa falhada de fazer o mesmo.

Falamos de Sérgio Ribeiro, avançado formado no FC Porto, que representa a equipa romena do Universitatea Cluj, e que neste sábado marcou um penálti que pode entrar na galeria dos piores penáltis à Panenka dos últimos tempos.

No momento em que o avançado português falhou o penálti o jogo ainda estava 0-0, e o clube de Cluj viria a perder por 3-2, num jogo do play-off de descida da II liga romena.