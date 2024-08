Não foi, indiscutivelmente, uma noite para recordar para o Fenerbahçe na visita à casa do Goztepe. O presidente do conjunto de Istambul foi empurrado e atingido por várias garrafas de água no relvado ainda antes da equipa desperdiçar uma vantagem de dois golos.



De acordo com a imprensa turca, Ali Koç desceu da bancada ao relvado para se dirigir à zona do estádio onde estavam os adeptos do Fenerbahçe nos primeiros minutos da segunda parte. O dirigente passou junto à zona onde estavam os adeptos do Goztepe, o que não correu bem.



Conforme se pode ver nas imagens o presidente da equipa treinada por Mourinho teve de abandonar o relvado escoltado pela polícia.