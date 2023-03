Adeptos do Real Madrid promoveram um protesto original a poucas minutos do início do clássico com o Barcelona para a Taça do Rei, junto ao Estádio Santiago Bernabéu, contra o caso de alegada corrupção que envolve o clube catalão e um antigo dirigente da arbitragem.

O grupo de adeptos, com palavras de ordem contra a corrupção e Joan Laporta, lançaram reproduções de notas de 500 euros com a cara do presidente do Barcelona, em alusão ao «caso Negreira» que está a abalar o futebol espanhol.

Veja a manifestação neste vídeo: