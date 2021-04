O Paris Saint-Germain apurou-se nesta quarta-feira para as meias-finais da Taça de França, depois de ter goleado o Angers por 5-0, com Danilo Pereira a jogar a titular no centro da defesa parisiense.

Olhando apenas para a ficha de jogo, seria fácil apontar Mauro Icardi como a figura do encontro. O avançado argentino abriu o marcador logo aos 9m e chegou ao hat-trick na partida, apontando o quarto e o quinto golos.

Porém, seria injusto para Di Maria. Perdão, Di Magia. O também argentino, ex-Benfica, protagonizou o momento do jogo, precisamente com uma assistência para Icardi.

Depois de ultrapassar dois adversários no interior da área, o argentino fez um passe ‘de letra’ para Icardi fazer o 4-0.

De referir que os outros dois golos do PSG foram resultaram de um autogolo de Manceau e um golo de Neymar.