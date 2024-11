Christian Pulisic marcou na vitória dos Estados Unidos frente à Jamaica (4-2) e decidiu celebrar à... Donald Trump.

O avançado do AC Milan abriu o marcador a favor dos norte-americanos aos 14 minutos e decidiu imitar a dança que o presidente eleito tornou viral durante a campanha para as eleições presidenciais do país.



«Se foi intencional? É a dança do Trump. É a dança que toda a gente está a fazer. Foi ele que a criou. Achei que era engraçado», justificou o extremo, em declarações reproduzidas pelo «New York Times».

Além do golo de Pulisic, os Estados Unidos construíram a vitória com tentos de Pepi e de Weah, além de um autogolo de Bernard. Gray bisou e marcou os dois golos jamaicanos numa partida dos quartos de final da Liga A da Liga das Nações da CONCACAF.

O golo e a celebração de Pulisic: