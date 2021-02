A transmissão do embate entre os noruegueses do Molde e os alemães do Hoffenheim, que se disputou no El Madrigal, estádio do Villarreal, em Espanha, devido às restrições impostas à circulação pela pandemia de covid-19, ficou marcada por uma imagem insólita.

Foi por volta dos vinte minutos do emocionante jogo que terminou com um empate 3-3, quando a partida, ainda sem golos, estava interrompida para um jogador receber assistência médica. Foi nesse momento que a transmissão do jogo captou, em plano de fundo, a chegada de um estafeta com duas pizzas e uma bebida.

Uma história que ficou com o final amputado. As imagens mostram o estafeta com um ar perdido, à procura do alegado cliente que terá feito a encomenda, mas, depois, o plano muda e ficámos sem saber se as pizzas chegaram de facto ao destino.

Ora veja: