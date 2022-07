Esqueça tudo o que já viu.

Dificilmente irá encontrar um lance mais descarado do que este.

Na final da Ogun State FA Cup, uma competição do futebol nigeriano, um jogador do Remo Stars quis tanto falhar um penálti no desempate após o 0-0, mas quis tanto, tanto, tanto… que nem conseguiu disfarçar.

E o resultado foi que o remate da marca dos 11 metros saiu pela linha lateral.

Num vídeo que se tornou viral, vê-se que no penálti anterior o guarda-redes do Remo Stars não se faz sequer ao lance. E depois o colega fez ainda pior. No final, o Ijebu United venceu nos penáltis por 3-0.

Dava para ser mais descarado?