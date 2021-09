A casa de Reece James foi assaltada enquanto este jogava pelo Chelsea contra o Zenit, na passada terça-feira.



Foi o próprio jogador quem denunciou o assalto e mostrou as imagens gravadas pelas câmaras de vigilância. Conforme mostram as imagens, os assaltantes conseguiram levar um cofre da casa do internacional inglês.



Reece James revelou que ficou sem as medalhas de vencedor da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia assim como sem a medalha de vice-campeão da Europa.



«Na noite de 14 de setembro, enquanto estava a jogar pelo meu clube na Liga dos Campeões, um grupo de covardes assaltou-me a casa. Conseguiram levar um cofre que continha alguns objetos pessoais. Não tenho jóias em casa por isso, o que estava dentro do cofre eram as medalhas de vencedor da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia assim como a de vice-campeão do Euro 2020. Estas medalhas foram conseguidas ao serviço do Chelsea e de Inglaterra - honras que nunca me vão tirar independentemente de ter as medalhas ou não para o provar. Apesar de tudo, apelo a todos os adeptos do Chelsea e da seleção inglesa que me ajudem a identificar estes indivíduos que jamais se sentarão descansados com as provas que existem contra eles. A Polícia, os meus advogados e o Chelsea estão ao meu lado e temos pistas firmes sobre quem foram os autores do assalto. Felizmente ninguém estava presente durante o assalto, mas quero dizer-vos que estou a salvo. Ainda bem que tenho uma plataforma como esta para denunciar o meu infortúnio. Espero que juntos possamos levar estes indivíduos à justiça», escreveu.



Veja o assalto: