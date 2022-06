O guarda-redes Matt Turner, reforço do Arsenal, contratado ao New England Revolution, em fevereiro, já conquistou a simpatia dos adeptos dos gunners mesmo antes de chegar a Londres, ao recusar dar um autógrafo a um adepto vestido com a camisola do vizinho Tottenham.

Foi no final do seu último jogo pelo New England Revolution, da Major League Socccer, no passado fim de semana. Turner, de 27 anos, estava a distribuir autógrafos junto à bancada, quando recebeu uma camisola com o seu nome para assinar.

No entanto, antes da rubrica, o guarda-redes norte-americano reparou que a proprietária estava equipada com uma camisola dos Spurs e não chegou a assinar. «Oh, não, isso é nojento», disse antes de passar ao próximo autógrafo.