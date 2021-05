A rivalidade é muito bonita… mas em segurança.

E em tempos de pandemia, manda o bom-senso que se mantenham as distâncias.

Mas se neste caso, os intervenientes até ficaram em casa e cumpriram essa parte, por outro lado, a segurança não estava totalmente garantida. Ou não estivéssemos a falar de uma discussão no último andar de um prédio no Recife.

Isso mesmo documenta um vídeo em que se veem adeptos do Sport e do Náutico, clubes rivais da mesma cidade, em provocações durante o jogo que opôs as duas equipas, no Estadual Pernambucano, no domingo.

Melhor do que descrever, só mesmo ver o momento: