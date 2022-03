Um mês após ter sido 'contratado' por seis euros, Roberto Carlos saiu da reforma para jogar na Sunday League.



A história, já contada pelo Maisfutebol, é simples. Um bar em Shropshiree, chamado Bull In The Barne, venceu um pasatempo do eBay e ficou com o direito de contratar uma antiga estrela do futebol mundial. Esta sexta-feira, o ex-internacional brasileiro participou num jogo da equipa que compete no campeonato regional amador inglês.



Mesmo com peso a mais, o campeão do Mundo pelo Brasil em 2002 mostrou que quem sabe não esquece. Apesar da derrota da sua equipa por 4-3, Roberto Carlos anotou um golo, de penálti, e foi o responsável pela entrega do prémio de melhor em campo - Callum Bebb foi o homem do encontro.



O convívio prosseguiu, como não poderia deixar de ser, no pub. Veja os vídeos do regresso de Roberto Carlos aos relvados.