Armand Laurienté. Pode decorar o nome. É possível que volte a ouvir falar dele.

Laurienté é um avançado francês de 22 anos, que joga no Lorient, e que aparentemente só sabe marcar grandes golos. De livre direto.

Ainda assim, arriscávamos que dificilmente volta a marcar um golo como o que apontou neste domingo, no empate do Lorient em casa do Nantes.

Um pontapé incrível a meio do meio-campo, a fazer lembrar outros craques como Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo ou Juninho Pernambucano.

O melhor é mesmo ver: