Cristiano Ronaldo proporcionou um momento, à chegada ao Juventus Stadium, para disputar o jogo deste domingo frente ao Inter Milão, que se está a tornar viral. O internacional português, logo depois de descer do autocarro, fez um gesto como se estivesse a cumprimentar as crianças adeptas da Juventus, que geralmente estão sempre naquele local quando a Vecchia Signora joga em casa.

Pormenor importante: o jogo desta noite é à porta fechada, por causa do coronavírus, e por isso não havia criança nenhuma naquela zona. As imagens, como já se disse, estão a tornar-se virais, espalhando-se um pouco por todo o mundo, havendo quem interprete este gesto como ironia perante a decisão de fechar as bancadas de todos os estádios da Série A italiana nesta jornada e perante a decisão de proibir os jogadores de se cumprimentarem.