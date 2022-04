Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração depois da derrota do Manchester United em Liverpool diante do Everton (0-1) e, à saída do relvado, descarregou a sua fúria num telemóvel de um adepto dos Toffees que tentava filmar o internacional português à entrada do túnel de Goodison Park.

O adepto procurava registar a saída dos jogadores com o telemóvel em punho, mas Cristiano Ronaldo, que além da derrota saiu lesionado, acabou por o derrubar, como se pode ver num vídeo que, num ápice, tonou-se viral nas redes sociais.

Ora veja: