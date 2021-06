Além de ter brindado todos os funcionários do Man. City com relógios como forma de agradecimento, Aguero decidiu sortear o seu Range Rover Evoque, um carro que em Portugal pode custar 50 mil euros, sem extras.



De saída após dez anos nos «citizens», o argentino juntou todos os funcionários e revelou o nome do feliz contemplado conforme se vê no vídeo que se segue.

O sortudo foi um dos roupeiros do Man. City que recebeu as chaves do automóvel das mãos do próprio Aguero. O técnico de equipamentos deu um beijo e um abraço ao jogador que irá jogar no Barcelona na próxima época.



O melhor mesmo é ver o vídeo: