A vitória por 2-1 frente ao Aston Villa na final da Taça da Liga Inglesa, permitiu ao Manchester City vencer a competição pelo terceiro ano consecutivo. Ora, os festejos da conquista iniciaram-se no relvado, mas as verdadeiras comemorações tiveram lugar no balneário, com Brandon Ashton a ser o rei da festa. O roupeiro dos citizens pegou na taça e, de cuecas, foi deslizando por entre as pernas dos jogadores do Man. City.