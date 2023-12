Isra Cano, jogador dos espanhóis do Vilanovense, saltou do anonimato para as primeiras páginas dos jornais em Espanha com o golo «maradoniano» que marcou a Rui Silva, guarda-redes português do Betis, em jogo da Taça do Rei.

Um lance individual que lançou o jovem de 23 anos, que chegou a jogar na formação do Betis, para a ribalta.

Sobre a esquerda, o extremo passou com a bola entre dois adversários, invadiu a área, deixou mais um jogador do Betis pelo caminho, antes de picar a bola sobre Rui Silva.

A equipa de Sevilha acabou por virar o resultado nos instantes finais da partida, com golos de Ezzalzouli (89m) e Inglesias (90+3m), mas o grande destaque deste jogo foi sem dúvida o fenomenal golo de Cano.

Ora veja: