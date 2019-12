Um jovem adepto do Flamengo recebeu um presente tão valioso quanto surpreendente em pleno aeroporto do Rio de Janeiro.

No momento em que se despedia do pai, que ia embarcar rumo a Doha (Qatar) para apoiar a equipa de Jorge Jesus no Mundial de Clubes, recebeu dele um bilhete.

Num primeiro instante, e já com a passagem nas mãos enquanto pousava ao lado do pai para registar o momento, não se apercebeu, mas a mãe desafiou-o de seguida a ler o que estava escrito.

O jovem adepto abraçou-se ao pai em lágrimas e lá seguiu de viagem para o outro lado do mundo.

Veja o momento: