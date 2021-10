- Oi, o meu nome é José Sabino.

- Oi, José! [coro]

- Eu sou jogador de futebol e tenho medo do apito dos árbitros.

- Força, José! Aqui ‘você’ não está sozinho. [coro]

Não, este não é o cenário real de uma sessão de terapia de grupo no Brasil.

Trata-se antes de uma pequena ficção feita com base na história de Sabino, um defesa brasileiro que joga no Sport e foi ‘apanhado’ em dois momentos distintos, em jogos diferentes, a assustar-se com o apito do árbitro.

Primeiro aconteceu na partida do Sport com o Bahia, em agosto, e teve piada.

Agora voltou a acontecer, nesta quarta-feira, e tornou-se hilariante por estar a tornar-se… recorrente.

Será mesmo possível ser-se futebolista, tendo medo do apito?

José Sabino conseguiu.

- Parabéns, José! [coro]