O Red Bull Salzburgo venceu a Taça da Áustria no passado sábado, após golear o Lustenau por 5-0.



Aquando da entrega do troféu, os jogadores do campeão austríaco mantiveram a distância social recomendada pelas autoridades de saúde e não se abraçaram durante as celebrações.



Enfim, este é o novo normal do futebol em tempos de pandemia de Covid-19.



Esta foi a sétima Taça da Áustria conquista pelo RB Salzburgo.



