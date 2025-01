Irresistível. O Santos recorreu à inteligência artificial para recriar a voz de Pelé, num emocionante vídeo a apelar ao regresso de Neymar, que rescindiu contrato com o Al Hilal, à Vila Belmiro. O avançado estreou-se pela equipa principal do clube paulista em 2009 e saiu em 2013 para o Barcelona. Agora tem a camisola número 10 à espera do seu regresso a casa.

O vídeo mostra imagens do jovem Neymar, nos primeiros tempos no Santos, e é acompanhado por um emocionante apelo de Pelé, outro emblemático número 10 do Santos que faleceu em 2022.

«E o nosso Peixe, hein? Estou vendo tudo aqui de cima. Tempos difíceis. A cidade ficou triste. A Vila escureceu. Meu trono está vazio. A minha camisola está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui e depois rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial», diz a voz de Pelé.

A imprensa brasileira aponta o regresso de Neymar como praticamente fechado. A verdade é que o clube não utilizou a camisola 10 na Série B do Brasileirão e guardou também o simbólico número para os jogos da presente época na Taça do Brasil e Brasileirão.

«Essa é só entre eu e você, Ney. Não só o Santos, mas o Brasil está precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta para a sua casa, para sua cidade, para seu povo. Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e prepara-se para trazer o hexa para a gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe», destaca ainda o fictício Pelé.

Segundo escreve o Globo Esportes, este vídeo terá deixado o pai de Neymar emocionado e terá sido determinante nas negociações para o regresso do avançado ao clube que tem o português Pedro Caixinha como treinador.

Neymar, agora com 32 anos, estreou-se pela equipa principal do Santos em 2009 e permaneceu no clube até 2013, antes de sair para o Barcelona onde esteve quatro temporadas. Depois, o avançado prosseguiu a carreira no Paris Saint-Germain ao longo de seis épocas, antes de deixar a Europa para assinar pelo Al Hilal de Jorge Jesus, onde esteve nas duas últimas temporadas com muitos problemas físicos.

Veja o apelo irresistível de «Pelé» a Neymar: