Nem por estar fora do terreno de jogo, Maurizio Sarri se livrou de um choque violento com Ignacio Pussetto no Lazio-Udinese. O técnico «laziale» foi «albalroado» pelo capitão da equipa adversária e acabou estatelado no relvado.

Os adeptos da formação da capital italiana gritaram o nome do treinador e este sorriu enquanto recuperava os óculos. Pusetto pediu desculpa e acabou por dar um abraço a Sarri.



Ora veja: