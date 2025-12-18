O Paris Saint-Germain conquistou a última edição da Taça Intercontinental, na passada quarta-feira, no Qatar, com uma vitória sobre o Flamengo no desempate por penáltis (1-1, 2-1 ap), em que Matvei Safonov foi o grande herói da equipa parisiense. Um olhar mais atento permitiu perceber o segredo do guarda-redes russo para defender quatro dos penáltis marcados pela equipa brasileira.

É normal, em circunstâncias de grandes penalidades, os guarda-redes receberem informações da equipa técnica sobre a forma como os adversários rematam desde a marca dos onze metros. Indicações que depois levam para junto da baliza, num bloco de notas ou coladas numa garrafa de água, mas Safonov recorreu a um método diferente.

O guarda-redes russo levou uma «cábula» colada numa toalha que foi consultando antes de cada um dos penáltis dos brasileiros. Uma cábula elaborada, com fotografias dos jogadores do Flamengo acompanhadas com os dados específicos sobre cada um deles, nomeadamente o lado com que costuma rematar com maior frequência.

A verdade é que Safonov defendeu os pontapés de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Araújo e permitiu ao PSG levar mais um troféu para casa.

Ora veja: