O futebol é um jogo entusiasmante e a prova disso é que pode deixar-nos boquiabertos com bastante frequência.

Normalmente acontece por rasgos de génio, grandes golos, ou mesmo em momentos de choque. Mas também pode acontecer quando observamos estratégias inusitadas.

Foi o caso do Karlslruher, uma equipa do segundo escalão da Alemanha qe apresentou um conceito muito diferente do habitual na abordagem a um canto ofensivo. Os jogadores colocaram todos numa parte lateral da área contrária e atacaram a zona central instantes antes da cobrança da bola parada.

A verdade é que esta estranha solução estratégica, que até provocou gargalhadas no narrador do jogo, baralhou as marcações dos adversários e por pouco não deu certo.

Veja o lance: